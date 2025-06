Carceri: Di Giacomo (Spp), tre suicidi nelle ultime ore

Da inizio anno sale a 38 il numero dei suicidi in carcere.

Lo fa sapere il segretario del Sindacato di polizia penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo, citando rivelando tre episodi delle ultime ore nelle strutture di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Sassari e Campobasso.

"Diversi episodi registrati nel tempo - spiega il sindacalista in una nota - sono riconducibili a malati psichici e tossicodipendenti, le due categorie che insieme a quella degli extracomunitari sono a maggiore rischio.

Tutto ciò, mentre risorse finanziarie e personale destinato alla sanità penitenziaria sono ampiamente insufficienti, con l'aggravante che medici e personale sanitario, non adeguatamente tutelati e vittime di continue aggressioni e minacce dei detenuti, vanno via".

"Il sovraffollamento e l'assenza di servizi di assistenza psicologica e sanitaria - evidenzia Di Giacomo - sono le prime cause, mentre il costo complessivo di ciascun detenuto per lo Stato sfiora i 150 euro al giorno che non trova riscontro nell'assistenza da garantire". Inoltre, prosegue il sindacalista, "l'edilizia penitenziaria ha bisogno di un serio piano di interventi a breve e medio termine, soprattutto negli istituti che hanno oltre un secolo di vita, oltre alla priorità da dare alle assunzioni di nuovo personale penitenziario per garantire il rispetto del regolamento carcerario 'calpestato' dalle continue aggressioni e violenze agli agenti e di assistenza psicologia e sanitaria se realmente si vuole mettere fine ai suicidi di detenuti".

In merito a Campobasso, Di Giacomo aggiunge che "le carceri molisane sembravano immuni da un fenomeno che negli istituti di pena italiani è quotidiano" e annuncia una conferenza stampa per sabato prossimo, 14 giugno alle 10:30 proprio davanti al carcere.