Agnone celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato con "Calcio, Cuore, Cultura": un evento di accoglienza e integrazione

Agnone (IS) – In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025, Agnone si prepara a ospitare un evento significativo all'insegna dell'accoglienza e dell'integrazione: "Calcio, Cuore, Cultura". L'iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Agnone e della Polisportiva Olympia Agnonese, in collaborazione con la Comunità Alloggio per Minori "Alto Molise" e SIRIO Società Cooperativa Sociale, si terrà giovedì 20 giugno 2025, con inizio alle ore 17:30, presso lo Stadio Comunale "Civitelle".

La Giornata Mondiale del Rifugiato, che ricorre il 20 giugno di ogni anno, è un'occasione globale per riconoscere la forza, il coraggio e la resilienza di milioni di persone costrette a fuggire dalle proprie case a causa di guerre, persecuzioni o violazioni dei diritti umani. È un momento per promuovere la comprensione e l'empatia verso chi cerca protezione, e per celebrare lo spirito di integrazione nelle comunità ospitanti.

L'evento di Agnone si articolerà in una "Partita dell'Accoglienza e dell'Integrazione", che vedrà il calcio protagonista come strumento universale di unione. A rendere ancora più ricca la giornata, sarà presente un'esibizione del Gruppo Folkloristico "Rintocco Molisano", a sottolineare l'importanza della cultura come ponte tra le persone. Al termine delle attività sportive e culturali, un buffet di ringraziamento concluderà la manifestazione, offrendo un ulteriore momento di convivialità e scambio.