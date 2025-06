Maltempo in arrivo sul Molise: allerta gialla e stop al caldo, attesi temporali e grandinate

Stop a caldo in Molise, per effetto di un vortice ciclonico che nelle prossime ore attraverserà la regione. I fenomeni saranno a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Non mancheranno infatti locali grandinate. Le temperature subiranno una graduale flessione, tornando su valori il linea con le medie climatiche tipiche del periodo. La Protezione Civile ha emesso pertanto un avviso di allerta gialla. Dal pomeriggio di oggi (e per le successive 6-8 ore) sono attese precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori centro-occidentali, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati specie sui settori occidentali. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal mattino di domani lunedì 16 giugno e per le successive 8-12 ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati fino a localmente moderati. i fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo