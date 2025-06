Dal Conservatorio al palco di Agnone: il Maestro Pasquale Masciotra e i suoi allievi protagonisti del Saggio di fine anno.

Agnone (IS) – 15 giugno 2025. Nella splendida cornice del Teatro Italo Argentino di Agnone, si è tenuto il saggio di fine anno della scuola di musica diretta dal talentuoso Maestro Pasquale Masciotra. L'evento, aperto a tutti, ha visto esibirsi gli allievi del Maestro, in una serata ricca di musica e passione.

L'appuntamento, iniziato alle ore 17:30, ha offerto al pubblico presente l'opportunità di apprezzare i frutti del lavoro svolto durante l'anno, con esibizioni che hanno messo in luce le capacità e il talento dei giovani (e meno giovani) musicisti. L'ingresso al saggio era di 10 euro.

Il Maestro Pasquale Masciotra, figura di spicco nel panorama musicale locale e non solo, è un artista poliedrico e un didatta appassionato. Socio fondatore dell'International Diatonic Alliance (IDA), Masciotra vanta una solida formazione accademica, avendo studiato presso il Conservatorio di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso e il Conservatorio di Musica "Licinio Refice" di Frosinone, dove ha conseguito la laurea in pianoforte. La sua passione per la fisarmonica lo ha portato a studiarla per ben sette anni, mentre suona l'organetto fin dall'età di otto anni

La sua scuola di musica, fondata in giovane età, è oggi una realtà vibrante che conta un gran numero di allievi con un'età che spazia dai sei ai quarant'anni. Questi studenti provengono non solo da Agnone e dai paesi limitrofi, ma anche dall'Abruzzo, a testimonianza della reputazione e dell'attrattiva della didattica del Maestro Masciotra. Il saggio di fine anno è stato, quindi, non solo una vetrina per i progressi degli allievi, ma anche una celebrazione dell'impegno e della dedizione che il Maestro Masciotra profonde nell'insegnamento e nella diffusione della cultura musicale.