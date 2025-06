Lavoratori esposti al caldo, la UilTrasporti scrive alla Regione: “Servono subito nuove regole”

Con una lettera indirizzata al governatore Roberti, la UilTrasporti Molise ha sollecitato la Regione a predisporre con urgenza un'apposita ordinanza, analoga a quello già emanata nella stagione estiva dello scorso anno (n. 1 del 16 luglio 2024) , volta a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme, in particolare in relazione al caldo torrido previsto per l’estate 2025.

"In tal senso - scrivono Nicola Gabriele Scrafa, coordinatore provinciale del sindacato, e Stefano Marinelli, coordinatore regionale - compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative dei diversi settori da noi rappresentati, misure volte ad anticipare gli orari di lavoro, al fine di evitare l’esposizione prolungata nelle fasce orarie più calde della giornata, notoriamente le più rischiose per la salute. Inoltre, si invita a rafforzare l’attività di vigilanza sulla piena efficienza dei sistemi di climatizzazione presenti sui mezzi di trasporto pubblico, a tutela sia degli operatori che dell’utenza.

Particolare attenzione andrebbe riservata anche ai lavoratori dei settori esposti come quelli dell’igiene ambientale, per i quali si richiede esplicitamente di evitare il lavoro nelle ore di maggiore esposizione solare e termica. Si confida in un sollecito intervento normativo e organizzativo, affinché vengano adottate misure efficaci e tempestive a tutela della salute pubblica e della