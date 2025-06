Molise maglia nera per obesitÃ : il 15,5% degli adulti Ã¨ obeso, record in Italia

Un ulteriore campanello d'allarme riguarda gli adulti in situazione di sovrappeso: uno su tre. L'essere in eccesso ponderale, condizione che in Molise riguarda un adulto su due, "è una caratteristica più frequente al crescere dell'età, fra gli uomini rispetto alle donne, fra le persone con molte difficoltà economiche e fra le persone con un basso livello di istruzione", fa sapere l'Iss. Il gradiente geografico è a sfavore delle regioni meridionali. Alcune del Sud (Campania, Puglia, Molise, Basilicata) continuano a detenere il primato per quota più alta di persone in eccesso ponderale che coinvolge circa la metà della popolazione residente.