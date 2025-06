La tiktoker Rita De Crescenzo ospite alla seconda edizione della Festa di Padre Pio a Trivento

Mancano poco meno di due mesi, ma a Trivento cresce già l’attesa per la seconda edizione della festa in onore di Padre Pio, in programma il prossimo 12 agosto alle ore 20 in contrada Codacchio.

Dopo il successo dello scorso anno con Cristiano Malgioglio, quest’estate sarà la volta di Rita De Crescenzo, nota soprattutto sui social per i suoi video ironici e uno stile colorato e fuori dagli schemi. È anche grazie alla sua recente presenza a Roccaraso — evento che ha attirato grande attenzione mediatica — che De Crescenzo è diventata ancora più nota al pubblico. Proprio questo mix di popolarità e personalità sopra le righe la rende una presenza attesa per la festa di Trivento, dove sarà protagonista di un evento di intrattenimento rivolto al pubblico.



Ad accompagnarla ci sarà anche Gaetano Cordaro, cantautore apprezzato per il suo repertorio che unisce canzone pop e tradizione napoletana, capace di creare un’atmosfera calda e coinvolgente.

Dopo il grande successo dell’edizione precedente, la festa si conferma un appuntamento atteso dagli abitanti e dai partecipanti provenienti anche da altre zone, unendo momenti di spettacolo e devozione.