Agnone, vie del centro invase da deiezioni canine: cresce l’indignazione per l’inciviltà dei proprietari

Agnone (IS) – Nonostante i richiami al senso civico e la presenza di appositi cartelli, il centro di Agnone continua a essere teatro di un problema sempre più sentito dai cittadini: le deiezioni canine abbandonate sui marciapiedi e lungo le strade, spesso davanti a negozi, abitazioni e monumenti storici.

Passeggiare tra le vie dell centro e non solo, sta diventando un'esperienza sgradevole per residenti e turisti. “È una questione di rispetto – lamenta una commerciante di Pazza giovanni Paolo II– ogni giorno dobbiamo pulire davanti all’ingresso del negozio. È inaccettabile.”

Il problema non è solo estetico e igienico, ma riguarda anche la salute pubblica. Le autorità comunali, interpellate sul tema, hanno annunciato un piano di intensificazione dei controlli da parte della polizia municipale e una campagna di sensibilizzazione rivolta ai proprietari di cani.

“Chi ama gli animali li rispetta davvero solo se rispetta anche la città in cui vive,” afferma il sindaco. “Non possiamo più tollerare simili comportamenti incivili: sono previste multe fino a 500 euro per chi viene sorpreso a non raccogliere.”

Intanto, sui social, cresce l’indignazione e i cittadini chiedono a gran voce più sorveglianza e sanzioni più efficaci. Un gesto semplice, come portare con sé un sacchetto per raccogliere i bisogni del proprio cane, può fare la differenza tra una città pulita e una lasciata nel degrado.

Educazione e rispetto: è questo il binomio su cui Agnone punta per riconquistare il decoro del suo centro.