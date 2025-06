Prefettura di Campobasso: riunione operativa per la pianificazione delle emergenze della stagione estiva 2025

Il Prefetto Michela Lattarulo ha oggi presieduto nel salone d’Onore del Palazzo del Governo la consueta riunione per la predisposizione delle misure necessarie a fronteggiare eventuali emergenze connesse alla stagione estiva.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti della Protezione civile regionale, delle Forze di Polizia provinciali, del Comando dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, degli enti proprietari delle strade ( ANAS, Direzione 7° Tronco autostradale, Provincia), di Rete Ferroviaria Italiana, di Molise Acque e GRIM Molise e dei servizi pubblici essenziali ( E – distribuzione, Fibercop).

I partecipanti hanno condiviso le rispettive pianificazioni degli interventi in emergenza, affrontando le tematiche di interesse comune e confermando moduli operativi in grado di assicurare agili flussi informativi in situazioni di criticità.

A completare il quadro delle attività di programmazione, sarà nell’immediato diramata ai Sindaci la circolare contenente, tra l’altro, le raccomandazioni tecniche fornite dal capo Dipartimento della protezione civile.

L’incontro è stato occasione importante per mettere a punto una strategia complessiva e coordinata volta a favorire condizioni di sicurezza e vivibilità dei territori.

Campobasso, 18 giugno 2025