Il Molise in cammino per la pace: a Trivento un pellegrinaggio "Contro tutte le guerre" con la Caritas e la Diocesi

Roccavivara (CB) – Un forte messaggio di pace e solidarietà risuonerà nel cuore del Molise lunedì 30 giugno 2025. La Diocesi di Trivento, attraverso le sue Pastorali Giovanile e Vocazionale, della Salute, dello Sport, della Famiglia, l'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, e l'Azione Cattolica, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Trivento (e la Scuola di Formazione "Paolo Borsellino"), organizza il Pellegrinaggio di Pace "Contro tutte le guerre".

L'iniziativa, aperta a tutti coloro che desiderano esprimere un impegno personale e collettivo per la pace, si propone di unire le voci in un cammino che denuncia ogni conflitto e violenza nel mondo. Il percorso della marcia si estenderà per circa 7,5 chilometri, ma la partecipazione è flessibile: ciascun partecipante è libero di percorrere la distanza che ritiene più adatta alle proprie forze.

Il programma della giornata prevede:

Ore 17:00 : Ritrovo presso il Santuario Madonna del Canneto a Roccavivara.

: Ritrovo presso il Santuario Madonna del Canneto a Roccavivara. Ore 17:30 : Inizio del cammino, un gesto simbolico e concreto di impegno per la pace.

: Inizio del cammino, un gesto simbolico e concreto di impegno per la pace. Ore 19:30 : Arrivo presso la sede della Caritas diocesana di Trivento in Contrada Vivara, 185.

: Arrivo presso la sede della Caritas diocesana di Trivento in Contrada Vivara, 185. Ore 19:45: Momento culminante con Testimonianze e una Preghiera per la Pace, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia-Venafro e di Trivento.

Gli organizzatori hanno fornito importanti note organizzative per garantire lo svolgimento dell'evento e massimizzare il messaggio di unità. Durante il cammino, i partecipanti sono invitati a non indossare simboli, bandiere o altri segni distintivi, al fine di promuovere un'espressione di unità e solidarietà senza divisioni. Le Associazioni e i gruppi organizzati che desiderano aderire possono farlo inviando un comunicato stampa.

Per garantire la sicurezza e il benessere di tutti, sarà predisposta un'assistenza lungo il percorso con mezzi di supporto che seguiranno il gruppo. Per i partecipanti che si sposteranno in auto, sarà organizzato un servizio navetta per il recupero dei veicoli al punto di partenza. Per informazioni e contatti, è disponibile l'email caritastrivento@gmail.com e il numero 339 2776551.

Un gesto di profonda solidarietà accompagnerà il pellegrinaggio: è stato rivolto un appello a tutti gli esercizi commerciali della diocesi e di altre località a sospendere temporaneamente l'attività dalle 17:30 alle 17:40 di lunedì 30 giugno 2025. Questo breve periodo di chiusura simboleggia un segno di lutto e solidarietà per le vittime di tutte le guerre del mondo. I commercianti che intendono aderire sono invitati a esporre un apposito cartello e a comunicare la loro adesione tramite email.

L'iniziativa della Diocesi di Trivento e della Caritas si configura come un momento di forte richiamo alla coscienza collettiva, un invito a riflettere sulle conseguenze dei conflitti e a promuovere attivamente la cultura della pace e del dialogo.