Protesi d’anca bilaterale simultanea: intervento di Melucci e del suo team su un 58enne molisano

Una attenta valutazione clinica e poi la decisione di procedere con l’intervento di protesi d’anca bilaterale simultanea. Nuovo ed importante traguardo al P.O. Cardarelli di Campobasso. Il dott. Giuseppe Melucci, direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia, affiancato dal suo team, si è occupato di un caso di coxartrosi bilaterale. Il paziente, un 58enne molisano, fortemente motivato a risolvere la sua problematica, si è affidato all’equipe del Cardarelli e dopo due ore di sala operatoria è rientrato in stanza. “Abbiamo spiegato al signor Pasqualino tutti gli step pre e post operatori – ha sottolineato il dott. Melucci – Ieri mattina, in stretta collaborazione, e come sempre, con i colleghi del servizio di Anestesia che ci hanno consentito di eseguire l’intervento con anestesia spinale e di controllare sia il dolore post operatorio che le perdite ematiche, abbiamo impiantato la protesi d’anca bilateralmente.

Nel successivo pomeriggio il paziente è stato verticalizzato e, questa mattina, ha iniziato a muovere i suoi primi passi con il supporto del nostro valido personale. Presto tornerà a muoversi senza alcun ausilio. L’intervento, probabilmente primo ed unico in Molise, è riuscito perfettamente!”.



“Grazie alla professionalità del dott. Melucci e di tutta la sua qualificata equipe stiamo raggiungendo dei traguardi straordinari, riducendo sostanzialmente la mobilità passiva, dando ancor più lustro alla nostra sanità e confermando l’eccellenza dei nostri servizi – ha concluso il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo.