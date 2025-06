Maturità 2025: In Molise oltre 2.500 studenti alla prima prova, ad Agnone in 34. Tracce tra Pasolini, Gattopardo e legalità

Oggi, mercoledì 18 giugno 2025, è iniziato l’Esame di Maturità per oltre 524mila studenti in tutta Italia. Alle ore 8:30 ha preso il via la prima prova scritta, quella di italiano. In Molise sono circa 2.500 i maturandi che si sono cimentati con i temi, tra cui 34 ad Agnone. Domani sarà la volta della seconda prova, specifica per ogni indirizzo scolastico.

Sette le tracce tra cui scegliere, suddivise in tre tipologie:

Tipologia A, analisi del testo, con una poesia tratta da Dal diario (“Appendice 1”) di Pier Paolo Pasolini e un estratto da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Tipologia B, testo argomentativo, ha proposto quattro spunti: una riflessione sugli anni Trenta a partire dal libro Gli anni Trenta. Il decennio che sconvolse il mondo di Piers Brendon; un testo di Riccardo Maccioni sul significato della parola “rispetto”; una riflessione sulla nostra epoca definita “un quarto d’era (geologica) di celebrità”, partendo da uno scritto di Telmo Pievani; infine, un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli sull’indignazione come motore del mondo social.

Tipologia C, tema di attualità, proponeva un toccante messaggio del giudice Paolo Borsellino, I giovani, la mia speranza, che invita a riflettere sul ruolo delle nuove generazioni nella lotta per la legalità. I figli del magistrato hanno commentato con emozione: “Siamo commossi dalla scelta”.

Una prova che ha messo alla prova la sensibilità, la capacità critica e le competenze linguistiche dei ragazzi, chiamati a confrontarsi con testi letterari, storici e civili. Ora l’attenzione si sposta sulla seconda prova, prevista per giovedì 19 giugno.