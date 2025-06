Trivento, ordinanza del Sindaco: uso dellâ€™acqua potabile limitato ai soli scopi alimentari e igienico-sanitari

Il Sindaco di Trivento, ing. Luigi Pavone, ha firmato un’ordinanza che dispone, con effetto immediato e per tutta la stagione estiva (fino a nuova comunicazione), il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi impropri su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della richiesta pervenuta dalla società GRIM scarl – gestore del servizio idrico – con nota del 23 giugno 2025 (protocollo n. 9493), che ha sollecitato l’emissione dell’ordinanza in considerazione della stagione estiva e della necessità di salvaguardare le risorse idriche presenti nei serbatoi comunali.

L’ordinanza si rende necessaria per ridurre i disservizi nella fornitura di acqua potabile che si stanno registrando a causa dell’aumento dei consumi dovuto alle alte temperature di questi giorni. La disponibilità limitata di risorse idropotabili impone infatti l’adozione di misure straordinarie, al fine di garantire l’approvvigionamento prioritario agli allacciamenti domestici destinati ai soli fini alimentari e igienico-sanitari.

Pertanto, è vietato l’utilizzo dell’acqua potabile erogata da allacciamenti domestici per usi diversi, tra cui:

• Lavaggio di aree cortilizie, piazzali, terrazzi e balconi;

• Riempimento di piscine private;

• Irrigazione di orti e giardini;

• Lavaggio domestico di automezzi;

• Qualsiasi altro utilizzo non conforme alle norme previste dal contratto di somministrazione ad uso domestico.

Chiunque violi tali disposizioni sarà soggetto a una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro. In caso di recidiva, la sanzione sarà elevata a 258,23 euro.

L’ordinanza è stata trasmessa per conoscenza al Comando della Stazione dei Carabinieri di Trivento e all’Ufficio di Polizia Locale, che sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni.

Il Sindaco ribadisce l’obbligo, per chiunque, di rispettare e far rispettare il contenuto della presente ordinanza.