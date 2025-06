Ospedale Caracciolo, Saia chiama a raccolta la cittadinanza: ‘Difendiamo il nostro presidio’”

Agnone, 24 giugno 2025 – a cura della redazione

Le recenti notizie riguardanti nuovi possibili tagli ai servizi dell’ospedale “San Francesco Caracciolo” di Agnone hanno generato un’ondata di preoccupazione tra i cittadini dell’Alto Molise. Una preoccupazione condivisa e rilanciata dal sindaco Daniele Saia, che ha deciso di convocare una conferenza pubblica per aggiornare la comunità sulle novità e sulle iniziative in corso a tutela del presidio sanitario.

«Queste notizie non ci hanno mai lasciato indifferenti e tantomeno lo fanno ora», ha dichiarato Saia. «Il nostro presidio è e deve restare un ospedale di area disagiata». Il sindaco ha sottolineato come, anche in questa occasione, l’amministrazione comunale non sia rimasta a guardare: «In questi giorni abbiamo avuto incontri e colloqui con i dirigenti Asrem per presentare proposte concrete».

Per fare il punto sulla situazione, giovedì 26 giugno, subito dopo la presentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (in programma alle ore 17:30), si terrà una conferenza aperta alla cittadinanza nella sala consiliare del Comune di Agnone. All’incontro sarà presente anche il direttore amministrativo dell’Asrem, Grazia Matarante.

«Riteniamo fondamentale aggiornarvi su quanto sta accadendo», ha concluso Saia. «Ci auguriamo che ci sia grande partecipazione in difesa del Caracciolo. Vi aspettiamo».