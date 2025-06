Le 50 Aziende Top del Molise per Fatturato 2023: Ai vertici DR Automobiles, DR Italia e La Molisana

Nel 2023 l’economia molisana ha visto protagoniste numerose aziende di diversi settori, dall’automotive all’agroalimentare, passando per la chimica, la sanità privata e i servizi. Una varietà di comparti produttivi, in apparenza dinamici, anche se l’economia del Molise nel 2023 ha rallentato rispetto all’anno precedente, come certificato dalla Banca d’Italia. A certificare questo panorama è la classifica delle 50 aziende molisane con il maggior fatturato nel 2023, elaborata sulla base dei dati ufficiali di bilancio.

In testa alla graduatoria figura DR Automobiles S.R.L. con 657,29 milioni di euro, seguita da DR Italia S.R.L. (439,05 milioni) e da La Molisana S.P.A. (275,55 milioni).

La top 10 include anche nomi come Evo Italia S.R.L. e Fratelli Ferro - Semolerie Molisane S.R.L., mentre diverse realtà del comparto lattiero-caseario, della plastica e dei servizi completano l’elenco. Di seguito la classifica completa delle 50 aziende molisane con il maggior fatturato nel 2023

(DATI REPORTAZIENDE.IT):

1. DR AUTOMOBILES S.R.L. — € 657,29 Mln (2023)

2. DR ITALIA S.R.L. — € 439,05 Mln (2023)

3. LA MOLISANA S.P.A. — € 275,55 Mln (2023)

4. EVO ITALIA S.R.L. — € 164,05 Mln (2023)

5. FRATELLI FERRO - SEMOLERIE MOLISANE S.R.L. — € 131,23 Mln (2023)

6. ISTITUTO NEUROLOGICO MED. NEUROMED S.P.A. — € 83,27 Mln (2023)

7. DR MOTOR COMPANY S.R.L. — € 74,96 Mln (2023)

8. ORTOFRUTTA SOL SUD S.C.A. — € 60,97 Mln (2023)

9. RESPONSIBLE S.P.A. — € 47,92 Mln (2023)

10. LATTICINI MOLISANI TAMBURRO S.R.L. — € 46,95 Mln (2023)

11. CENTRALE DEL LATTE DEL MOLISE S.R.L. — € 45,61 Mln (2023)

12. ARTA S.R.L. — € 44,90 Mln (2023)

13. MOLISEDEA S.R.L. — € 42,73 Mln (2023)

14. EUROPEA 92 S.P.A. — € 41,31 Mln (2023)

15. ESTRUSIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.P.A. — € 40,96 Mln (2023)

16. MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS S.R.L. — € 37,26 Mln (2023)

17. CASEIFICIO MOLISE S.R.L. — € 33,54 Mln (2023)

18. TEAMSYSTEM SERVICE S.R.L. — € 32,86 Mln (2023)

19. GRIM S.C.R.L. — € 28,59 Mln (2023)

20. EMMEPI S.R.L. — € 28,55 Mln (2023)

21. AL DISCOUNT S.P.A. — € 26,84 Mln (2023)

22. PAGLIONE ITALO E FIGLIO S.R.L. — € 25,38 Mln (2023)

23. ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. — € 24,19 Mln (2023)

24. ELETTROPLASTICA FILIGNANESE S.R.L. — € 23,69 Mln (2023)

25. S.I.P.A. INTERNATIONAL S.R.L. — € 23,66 Mln (2023)

26. IL VECCHIO MOLINO S.R.L. — € 22,64 Mln (2023)

27. SALLUSTIO S.R.L. — € 22,31 Mln (2023)

28. ITALCOM S.R.L. — € 21,08 Mln (2023)

29. FAVELLATO CLAUDIO S.P.A. — € 20,47 Mln (2023)

30. MILETTO S.R.L. — € 20,45 Mln (2022)

31. SOCIETA’ PER AZIONI ADRIATICA STRADE (A-STRA) — € 20,35 Mln (2023)

32. FRENTANA DISTRIBUZIONI S.R.L. — € 19,96 Mln (2023)

33. SM S.R.L. — € 19,42 Mln (2023)

34. RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.P.A. — € 19,05 Mln (2023)

35. INTERNATIONAL G.C. MOTORS S.R.L. — € 18,75 Mln (2023)

36. ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS S.R.L. — € 18,28 Mln (2023)

37. F.LLI GRIMALDI S.R.L. — € 17,69 Mln (2023)

38. L EKONOMICO S.R.L. — € 17,40 Mln (2023)

39. ECO MET S.R.L. — € 16,56 Mln (2023)

40. MOLIPACK S.R.L. — € 15,93 Mln (2023)

41. COOPERATIVA VALLI DEL MOLISE S.R.L. — € 15,49 Mln (2023)

42. GUINESS TRAVEL S.R.L. — € 15,44 Mln (2023)

43. MOVITER S.R.L. — € 15,28 Mln (2023)

44. PARFUMANIA S.R.L. UNIPERSONALE — € 15,25 Mln (2023)

45. ICM - ISTITUTO CLINICO MEDITERRANEO S.P.A. — € 14,69 Mln (2023)

46. LA GARDENIA S.R.L. — € 14,45 Mln (2023)

47. DR SERVICE & PARTS S.R.L. — € 14,44 Mln (2023)

48. ELDORADO S.R.L. — € 13,10 Mln (2023)

49. AMARE S.R.L. — € 12,93 Mln (2023)

50. SPORTEQUIPE S.R.L. — € 12,80 Mln (2023)