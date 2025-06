Roccamandolfi si prepara ad accogliere il Futuro: Una serata dedicata all'Intelligenza Artificiale

Roccamandolfi, 26 giugno 2025 – Il Comune di Roccamandolfi si appresta a diventare il fulcro di un dibattito cruciale sul futuro, ospitando una serata interamente dedicata al "Potere dell'Intelligenza Artificiale". L'appuntamento è fissato per giovedì 26 giugno 2025, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Comune, che si trasformerà in un luogo di scoperta e confronto.

L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, mira ad avvicinare i cittadini ai grandi temi del presente e del domani, offrendo un viaggio nel cuore dell'innovazione. È un'occasione imperdibile per curiosi, imprenditori, educatori, studenti e amministratori per comprendere a fondo cosa sia realmente l'intelligenza artificiale, quali opportunità offre e quali sfide comporta.

La serata vedrà la partecipazione di tre eccellenze nel campo dell'IA e della comunicazione:

Max Di Cuia , AI Specialist di Amazon, guiderà il pubblico nel mondo dell'intelligenza artificiale applicata alla vita quotidiana e al lavoro.

, AI Specialist di Amazon, guiderà il pubblico nel mondo dell'intelligenza artificiale applicata alla vita quotidiana e al lavoro. Maurizio Discenza , esperto di marketing e visual design, e Adobe Specialist, illustrerà come creatività e tecnologia possano fondersi in progetti visivi e comunicativi di grande impatto.

, esperto di marketing e visual design, e Adobe Specialist, illustrerà come creatività e tecnologia possano fondersi in progetti visivi e comunicativi di grande impatto. Antonio Sinibaldi, Communication Specialist e AI Expert, approfondirà le dinamiche umane e strategiche dell'intelligenza artificiale, toccando temi cruciali come l'etica, la voce e la consapevolezza.

Questo evento non è solo un'occasione per guardare al futuro, ma anche per comprendere il presente. L'intelligenza artificiale non deve essere vista come una minaccia, ma come uno strumento da conoscere e gestire.

L'ingresso è gratuito, un'opportunità da non perdere per chiunque desideri esplorare le potenzialità e le implicazioni di una delle tecnologie più rivoluzionarie del nostro tempo.