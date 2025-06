Molise: 700mila euro per cultura e turismo – Pubblicato nuovo Avviso Pubblico

La Regione Molise ha approvato, con Determinazione Dirigenziale n° 3677 del 25 giugno 2025 (Area Seconda Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva - Rapporti con i Molisani nel Mondo - Marketing del Territorio) , l'Avviso Pubblico "Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica – II Edizione", con una copertura finanziaria di 700mila euro dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione della Sezione Speciale 1 attuativa dell'articolo 241 del decreto-legge n. 34/2020 – Area tematica: 03 – Competitività imprese – Settore di Intervento: 03.01 – Industria e servizi – Azione: Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale, sportiva, sociale e turistica. Da domani, giovedì 26 giugno 2025, l'avviso sarà pubblicato sul BURM.

"Si tratta di un avviso che era atteso da chi opera sul territorio nei settori del turismo e della cultura, promuovendo il nostro Molise – hanno affermato il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e il consigliere regionale con delega alla Cultura, Fabio Cofelice – Ci aspettiamo un ottimo riscontro di associazioni e organizzazioni che, con i fondi messi a disposizione dalla Regione Molise, possano organizzare iniziative tese a valorizzare l'arte, le tradizioni, l'artigianato, la cultura, l'enogastronomia locale, il paesaggio molisano". L'iniziativa è finalizzata al sostegno delle organizzazioni che, attraverso le loro attività, si sono affermate o vorranno affermarsi come catalizzatori di interesse di ampi target di pubblico nell'ambito della cultura e della promozione turistica.

L'amministrazione regionale, attraverso il sostegno ai suddetti organismi, operanti sul territorio regionale, si propone di contribuire al loro consolidamento, con lo scopo ultimo di tutelare e al contempo valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, locale. L'obiettivo perseguito è quello di sostenere le compagini che operano nei settori della promozione culturale e turistica e allo stesso tempo valorizzare le attività culturali diffuse sul territorio regionale, che vedono come protagonisti il più ampio pluralismo di attori, la molteplicità delle espressioni creative e sociali capaci di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e le tradizioni regionali e veicolare e diffondere l'identità culturale del Molise.

Gli ambiti tematici di riferimento sono: artistico e tradizioni (spettacolo, musica, manifestazioni folkloristiche e di costume, festival cinematografici, etc.); artigianato tipico (fiere, mostre, laboratori, ecc.); valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche, ambientali, naturali ed enogastronomiche locali (intese come valorizzazione dell'aspetto culturale del tema dell'enogastronomia e non come somministrazione di alimenti).