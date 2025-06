Il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Generale Antonino Neosi, in visita al Comando Arma di Castel San Vincenzo

Nel pomeriggio di martedì 24 giugno, la Caserma dei Carabinieri di Castel San Vincenzo ha accolto la visita del Generale di Brigata Antonino Neosi, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.

Durante la permanenza, il Generale ha incontrato il Comandante della Stazione, Maresciallo Capo Agostino Sollecchia, responsabile regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) Abruzzo e Molise. In seguito ha incontrato anche il Sindaco di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta.

L’invito è stato accolto con piacere dal primo cittadino, che ha partecipato al confronto istituzionale, esprimendo parole di apprezzamento per l’operato dell’attuale Comando Arma di Castel San Vincenzo. L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e condivisione degli obiettivi comuni in materia di sicurezza e presenza sul territorio.

Il Generale Neosi ha rivolto parole di ringraziamento al Maresciallo Capo Sollecchia e ai suoi collaboratori, elogiandoli per la “preziosa opera” svolta, e augurando buon lavoro a tutto il Reparto.

La visita è proseguita presso gli scavi archeologici e la Cripta di Sant’Epifanio, dove l’alto ufficiale è stato accompagnato dal Comandante della Stazione, dal Comandante Provinciale e guidato dalle Suore Benedettine dell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno, che hanno offerto un prezioso contributo storico-culturale.

La presenza del Generale Neosi a Castel San Vincenzo si inserisce in un più ampio programma di visite ai Reparti dell’Arma, volto a rafforzare il legame con i territori e a testimoniare l’attenzione costante dell’Istituzione verso le realtà locali.