Facciolla (PD): “Roberti affida le nomine ATS a una figura vicina ai vertici regionali. Colloqui al posto del merito per gestire fondi e incarichi”

“Pensando di agire impunita pubblica la delibera per la selezione dei responsabili degli ambiti sociali, affidando ad una figura VICINA ai vertici regionali (il Direttore Generale) e mai indicata nel Piano Sociale Regionale, il compito di scegliere i responsabili dei tre Ats con un semplice colloquio. Con il colloquio, in barba alla professionalità ed all'esperienza, verrebbero scelti i coordinatori destinati a gestire tutte le partite sui fondi sociali, sui fondi povertà della nostra Regione e le risorse collegate con affidamento di incarichi a cooperative, società ecc ecc. Una bella partita di risorse ed interessi. Nella nostra regione a guida Roberti non è il merito che viene premiato ma chi sta più simpatico agli uomini vicini al potere e tanto si porta avanti con la protervia di chi pensa di rimanere impunito anche a spregio del rispetto del principio di legalità e trasparenza.

IL PRESIDENTE ROBERTI e La Giunta rispettino la legge che loro stessi hanno scelto.”

Queste le dichiarazioni del consigliere regionale PD, VITTORINO FACCIOLLA