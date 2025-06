Trivento cammina per la pace: il Centro Storico APS partecipa all’iniziativa dal Santuario del Canneto alla Caritas diocesana

L’Associazione Centro Storico di Trivento APS, convinta che il proprio operato di stimolo allo sviluppo della parte antica del paese coincida con la promozione di un clima di pace e dialogo, ha deciso di aderire al Cammino per la pace "Contro tutte le guerre" che si terrà lunedì 30 giugno 2025, con partenza dal Santuario diocesano Madonna del Canneto - Roccavivara alle ore 17,00 ed arrivo alla sede della Caritas diocesana di Trivento in C.da Vivara n. 185. Con la partecipazione a questa iniziativa, la nostra associazione vuole ribadire l’importanza della conoscenza come chiave della consapevolezza e la necessità di tenere sempre uniti l’essere cittadini del proprio luogo con l’essere cittadini del mondo. Aderiamo quindi con convinzione alla promozione della pace in un momento storico così delicato, come quello presente. Ricordiamo che il percorso avrà una lunghezza di 7,5 km ma ciascun partecipante può scegliere la distanza più adatta alle proprie forze. L'associazione Centro Storico di Trivento APS invita tutti i cittadini ad unirsi a questo importante Cammino per testimoniare insieme un forte messaggio di pace.

Trivento, 25 giugno 2025.

Il presidente, Francesco Panzetti