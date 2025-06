Il Campobasso Calcio sceglie Capracotta per il ritiro estivo: “Un onore per la nostra comunità” – le parole del Sindaco Candido Paglione

CAPRACOTTA – Sarà Capracotta ad ospitare, dal 17 luglio al 1° agosto 2025, il ritiro precampionato del Campobasso Calcio. La notizia è stata ufficializzata oggi durante un incontro in Comune, alla presenza della dirigenza rossoblù, del Presidente Matt Rizzetta e delle autorità locali.

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco Candido Paglione, che ha accolto con entusiasmo la squadra molisana e ha espresso il significato profondo di questo evento per la comunità.

“È per noi motivo di grande orgoglio accogliere il Campobasso Calcio qui a Capracotta,” ha dichiarato il Sindaco. “Questa scelta premia anni di impegno nella valorizzazione dell’impiantistica sportiva, e rappresenta un segnale importante per l’intero Molise.”

Il ritiro si svolgerà sul campo in erba naturale intitolato a Erasmo Iacovone, una struttura che negli ultimi anni ha ospitato diversi eventi sportivi di rilievo, tra cui il ritiro della Juve Stabia nel 2024.

“Dopo la Juve Stabia, quest’anno tocca ai Lupi. Un’emozione particolare, perché il Campobasso è la squadra del cuore di tanti molisani, e da Capracotta vogliamo lanciare un messaggio di sostegno e incoraggiamento per la prossima stagione,” ha aggiunto Paglione.

Capracotta come sede sportiva d'eccellenza

Il primo cittadino ha sottolineato come l’obiettivo dell’Amministrazione sia quello di rendere Capracotta una meta privilegiata per i ritiri sportivi, in virtù dell'altitudine, della qualità delle strutture e dell’accoglienza della comunità.

“Capracotta ha tutte le carte in regola per diventare un centro di riferimento per le squadre professionistiche. Investire nello sport significa investire nel territorio, nel turismo e nella coesione sociale,” ha spiegato.

Un messaggio per tutto il Molise

Il sindaco ha concluso con un richiamo al valore simbolico dell’evento:

“Lo sport è un linguaggio universale che unisce. In un momento storico in cui c’è bisogno di senso di appartenenza e di comunità, questo ritiro rappresenta molto più di una semplice preparazione atletica: è un momento di condivisione, identità e orgoglio per tutto il Molise.”

Il Comune e tutta la cittadinanza hanno rivolto un caloroso benvenuto alla società rossoblù, augurando una permanenza serena e proficua. Capracotta è pronta a sostenere i Lupi, con la passione e il cuore di una terra che vive lo sport come parte integrante della sua identità.

Benvenuti a Capracotta. Forza Campobasso!