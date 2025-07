In cammino per la pace: successo del pellegrinaggio promosso da Caritas e Diocesi di Trivento contro tutte le guerre.

Si è svolto nel pomeriggio di oggi il pellegrinaggio “Pellegrini di Pace – Contro tutte le guerre”, promosso dalla Diocesi di Trivento e dalla Caritas Diocesana.

Un’iniziativa aperta a tutti, pensata per lanciare un messaggio chiaro e condiviso contro ogni forma di conflitto. Il ritrovo è avvenuto alle 17:00 presso il Santuario Madonna del Canneto di Roccavivara, da dove i partecipanti sono partiti per un cammino di circa 7,5 chilometri, diretto verso la sede della Caritas diocesana di Trivento, in contrada Vivara.

Il pellegrinaggio, voluto per ribadire il valore della pace come responsabilità personale e collettiva, si è svolto in un clima di raccoglimento e sobrietà. Come richiesto dagli organizzatori, nessun simbolo o bandiera, per mantenere al centro il messaggio universale della nonviolenza e della solidarietà.

L’arrivo è avvenuto intorno alle 19:30, seguito da un momento di testimonianze e preghiera, guidato da Monsignor Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia-Venafro e di Trivento, nella sede della Caritas.

L’iniziativa ha coinvolto anche il territorio in modo simbolico: a tutti i commercianti della diocesi era stato rivolto l’invito a sospendere temporaneamente l’attività tra le 17:30 e le 17:40, come segno di lutto e vicinanza alle vittime di tutte le guerre.

Grazie a un’organizzazione efficiente, è stato predisposto un servizio navetta per il recupero dei veicoli lasciati al punto di partenza, oltre a un servizio di assistenza lungo il percorso.

Un cammino semplice ma carico di significato, che ha saputo coinvolgere il territorio e trasmettere un messaggio forte: dire no alla guerra è possibile, soprattutto se lo si fa insieme.