Favolosa Italia: bronzo agli Europei di basket femminili, Francia travolta

L'Italia vince la medaglia di bronzo agli Europei di basket femminili battendo la Francia 69-54. Una gara fantastica da parte delle ragazze di Coach Andrea Capobianco, che hanno subito superato la delusione della semifinale e hanno riportato la nazionale italiana sul podio della manifestazione europea trent'anni dopo l'ultima volta.



L'Italbasket è stata protagonista di un cammino fantastico con la fase a gironi disputata al PalaDozza di Bologna in cui le Azzurre hanno battuto Serbia, Slovenia e Lituania: nella seconda fase le Azzurre hanno battuto la Turchia in overtime e si sono arrese solo nel finale al Belgio. Al Peace and Friendship Stadium del Pireo è arrivata una fantastica vittoria che certifica l'ottimo lavoro fatto da questo gruppo insieme allo staff e riporta il basket italiano nell'elite continentale.

continua su: https://www.fanpage.it/sport/basket/italia-favolosa-vince-il-bronzo-agli-europei-femminili-e-torna-sul-podio-dopo-trentanni-francia-ko/

https://www.fanpage.it/