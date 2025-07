Atessa, Stellantis smentisce la chiusura: “Nessuna speculazione, anzi rilancio sull’elettrico”

Stellantis spegne ogni speculazione su un’eventuale chiusura dello stabilimento italiano di Atessa, alimentate negli ultimi giorni dalla stampa dopo le parole del capo europeo Jean Philippe Imparato sui costi eccessivi dei regolamenti Ue sulle emissioni.

Il rilancio dello stabilimento di Atessa

Il gruppo del neo ad Antonio Filosa vuole invece dimostrare di puntare sull’Italia e rilancia proprio lo stabilimento di Atessa con due importanti novità sull’elettrico: l’avvio della produzione del nuovo Cargo Box Bev, il van commerciale leggero a batteria di maggiore capacità della gamma, e l’inizio della produzione della nuova gamma Bev per veicoli ricreazionali, destinata a rafforzare la leadership europea del gruppo nel settore dei camper e motorhome.L’annuncio arriva da Stellantis Pro One, la business unit dedicata ai veicoli commerciali. Le attività si concentrano nel CustomFit Center di Atessa, in Abruzzo, lo stabilimento europeo più grande dedicato esclusivamente alla produzione di Large Van, con oltre 7,5 milioni di veicoli realizzati dal 1981 a oggi.

Una spinta all’offerta elettrica

L’espansione della gamma Bev nello stabilimento italiano rappresenta un passo strategico nel processo di elettrificazione dell’offerta Stellantis. Il Cargo Box Bev è pensato per massimizzare lo spazio di carico e rispondere alle esigenze di flotte, pmi e professionisti che cercano soluzioni a zero emissioni senza sacrificare capacità e funzionalità. Il van è già integrato nel programma Stellantis CustomFit, che consente personalizzazioni su misura direttamente in fabbrica.

Anche il comparto dei veicoli ricreazionali entra nell’era Bev. Stellantis – che con il marchio Fiat Professional Ducato detiene una quota di mercato superiore al 50% nel settore camper in Europa – rafforza così la sua posizione di leadership, offrendo ora una versione completamente elettrica dei propri modelli più apprezzati.