Campo Scuola 2025 “Anch’io sono la Protezione Civile”. Il Prefetto di Isernia saluta i giovani del Campo Scuola della ANC di Agnone.

In data odierna, nell’ambito del progetto estivo promosso dal Dipartimento di Protezione Civile, il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha incontrato i giovani partecipanti al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” organizzato dall’ANC – Nucelo Volontariato e Protezione Civile presso la sede COC e COM del Comune di Agnone.

Scopo del progetto è quello di avvicinare i giovani al sistema di protezione civile, sensibilizzandoli sulla importanza della sicurezza e della prevenzione.

Dopo la visita alle strutture allestite dai volontari di protezione civile destinate all’accoglienza e alle attività didattiche e di informazione per i ragazzi e l’alza bandiera, il Prefetto ha rivolto ai ragazzi presenti un saluto, sottolineando come l’iniziativa rappresenti una opportunità non solo per conoscere il mondo del volontariato di protezione civile, ma anche per approfondire i comportamenti da adottare in caso di emergenza, con lo scopo di promuovere la cultura della prevenzione e la tutela dell’ambiente e della comunità, avvicinando così i giovani al sistema di protezione civile, affinchè possano in futurno farne parte attiva.

Il Prefetto si è intrattenuto con i ragazzi, esortandoli al rispetto delle regole a tutela dell’ambiente e all’osservanza di comportamenti virtuosi e di prudenza, la cui violazione può costituire una fonte di rischio per l’incolumità pubblica.

Il Prefetto ha quindi elogiato la puntuale organizzazione della struttura gestita dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Agnone e del pari l’elevato senso civico che contraddistingue l’operato dei volontari, tanto nell’attività educativa e di formazione dei giovani, quanto in quella di prevenzione e gestione delle emergenze da eventi calamitosi, sottolineandone l’indispendsabile contributo fornito alle Istituzioni.

Isernia, 03 luglio 2025