Roccavivara, chiusura dell’anno pastorale per la Scuola “San Casto”

Ieri, domenica 6 luglio, si è tenuto a Roccavivara l’incontro conclusivo dell’anno pastorale 2024/2025 della Scuola di Teologia per laici “San Casto”. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice del Santuario di Santa Maria del Canneto, luogo simbolico e molto caro alla comunità diocesana.

L’iniziativa, articolata su due sedi – Trivento e Agnone – ha rappresentato un importante momento di formazione spirituale e culturale per numerosi fedeli del territorio.

A chiudere il percorso è stato padre Ernesto Della Corte, sacerdote e biblista di riconosciuta esperienza, che ha guidato i partecipanti in una riflessione intensa e coinvolgente, offrendo spunti preziosi per la crescita personale e comunitaria nella fede.

La scuola “San Casto” si conferma così un punto di riferimento fondamentale nel cammino formativo della diocesi, promuovendo il dialogo tra fede e cultura e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità ecclesiale.