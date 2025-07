Trivento, motori e tradizione: il 16 agosto il Raduno di auto d’epoca

Torna con rinnovato entusiasmo a Trivento uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori e auto storiche: il 6° Raduno Città di Trivento, organizzato dal Club 500 e Auto d’Epoca Terventum, si svolgerà il prossimo 16 agosto. L’evento promette una giornata ricca di passione, convivialità e valorizzazione del patrimonio locale, coinvolgendo appassionati, curiosi e famiglie.

Il Club 500 e Auto d’Epoca Terventum, fondato nel 2019, è da anni punto di riferimento per gli amanti del celebre “cinquino” e delle vetture d’epoca del territorio. Quest’anno, l’associazione ha deciso di aprire le sue porte anche a simpatizzanti e sostenitori, con l’obiettivo di consolidare una comunità più inclusiva e dinamica.

Il direttivo, parzialmente rinnovato lo scorso aprile, è composto da Mariangela Fantilli (presidente), Mario Di Laudo (vicepresidente), Severina Griguoli (segretaria) e Giuseppe Nicodemo (tesoriere). Dopo una pausa di un anno, il club si prepara a ripartire con il suo evento annuale più importante.

Una delle novità più significative di questa edizione riguarda l’esposizione delle auto d’epoca in Piazza Calvario, che per la prima volta ospiterà ufficialmente l’evento. Questo spazio, cuore pulsante della vita cittadina e sede del tradizionale mercato domenicale, sarà trasformato sabato 16 agosto in un’area espositiva all’aperto di grande fascino.

Il programma prevede il ritrovo e l’iscrizione alle ore 8:00 in Piazza Calvario, con colazione nei bar convenzionati. Alle 9:30 prenderà il via il tour itinerante tra le vie del territorio, con rientro alle 11:00 per il parcheggio custodito delle vetture. A seguire, aperitivo e visita guidata del centro storico, per valorizzare la conoscenza della città tra i partecipanti.

Il pranzo conviviale si terrà presso l’Osteria Donna Francesca, nel cuore del centro storico, chiudendo una mattinata dedicata alla passione per i motori e alla condivisione. Le quote di partecipazione sono contenute: 10 euro per l’iscrizione, che comprende colazione, aperitivo, visita guidata e navetta per due persone; 35 euro per il pranzo adulti; 20 euro per il pranzo bambini. La prenotazione è obbligatoria entro il 1° agosto (info e adesioni: 328 7171866 - Mariangela).

Il raduno si inserisce nel calendario delle celebrazioni di San Rocco che animeranno Trivento per tutta la giornata: nel pomeriggio si svolgeranno i tradizionali Giochi di San Rocco in Piazza Fontana, organizzati dalla Pro Loco Terventum, mentre la serata sarà allietata dalla Sagra del Vitello, promossa dal Cenobio Maiella.

Un evento che rappresenta un’occasione imperdibile non solo per gli appassionati di motori, ma anche per chi desidera riscoprire le tradizioni e le bellezze di uno dei borghi più affascinanti del Molise.