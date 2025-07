Claudia Di Tanna convocata in Nazionale Juniores di Skiroll: l’annuncio del Sindaco Candido Paglione

Il Sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha annunciato con orgoglio una splendida notizia giunta dalla FISI – Federazione Italiana Sport Invernali: la giovane atleta dello Sci Club Capracotta, Claudia Di Tanna, è stata convocata nella squadra nazionale juniores di skiroll e parteciperà alla prossima tappa di Coppa del Mondo che si terrà nei prossimi giorni in Lettonia.

“Un traguardo straordinario per Claudia, che è anche neo campionessa italiana di skiroll – ha dichiarato il sindaco – e una soddisfazione immensa per tutto il nostro paese, per lo Sci Club, per il suo infaticabile presidente Oreste D’Andrea e, naturalmente, per la sua famiglia”.

Paglione ha sottolineato come questa convocazione sia “la dimostrazione della qualità del lavoro svolto sul nostro territorio, un lavoro fatto di passione, impegno quotidiano e attenzione costante ai giovani”. Un risultato che, aggiunge, “è anche frutto degli investimenti che come Amministrazione stiamo portando avanti sulle infrastrutture sportive, in particolare per le discipline legate allo sci nordico, come lo skiroll”.

In quest’ottica si inserisce anche la realizzazione del Centro Federale a Prato Gentile, “un progetto strategico per la crescita dei nostri atleti e per la valorizzazione del nostro territorio”.

A nome della comunità di Capracotta, il sindaco ha rivolto a Claudia “un grande in bocca al lupo per questa importante esperienza internazionale, con l’augurio che possa continuare a portare in alto il nome del nostro Sci Club e della nostra Capracotta”.