GOL Molise: aperto l’Avviso per corsi di aggiornamento e riqualificazione

Pubblicato l'Avviso n. 4 per l'attuazione del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), approvato con Determina Dirigenziale n. 3828 del 1-7-2025

L'Avviso riguarda interventi formativi di Aggiornamento (Upskilling) e di Riqualificazione (Reskilling) per i Percorsi 1, 2, 3 e 4 di GOL. Finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR - Next Generation EU, il programma GOL mira a rafforzare le politiche attive del lavoro e la formazione, offrendo nuove prospettive occupazionali, in coerenza con il Piano Attuativo della Regione Molise (PAR Molise 2023).

L'obiettivo è acquisire e approvare nuove candidature e proposte formative per implementare il Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale GOL, per accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro con interventi flessibili per facilitare le transizioni occupazionali e migliorare l'occupabilità attraverso l'innalzamento delle competenze.

Sono diversi i percorsi offerti: • Percorso 1 - Reinserimento lavorativo: Per chi è più vicino al mercato del lavoro e facilmente occupabile, con formazione di breve durata.

• Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling): Per lavoratori che necessitano di aggiornare le proprie competenze, con percorsi formativi di breve durata (da 16 a 150 ore) e contenuti prevalentemente professionalizzanti.

• Percorso 3 - Riqualificazione (Reskilling): Per lavoratori che necessitano di percorsi formativi più ampi (non inferiori a 151 ore e non superiori a 600 ore) volti a innalzare i livelli di qualificazione, anche con rafforzamento delle competenze di base e trasversali.

• Percorso 4 - Lavoro e Inclusione: Rivolto a soggetti fragili o vulnerabili (giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi over 55), che presentano bisogni complessi che richiedono azioni integrate con i servizi territoriali (sociali, sanitari, educativi) e formazione (brevi corsi su competenze digitali, di base e trasversali, o formazioni lunghe di 600 ore).

I destinatari del Programma GOL includono percettori di ammortizzatori sociali (NASPI, DIS-COLL), beneficiari di nuove misure di inclusione (Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro), lavoratori fragili o vulnerabili (NEET sotto i 30 anni, donne in svantaggio, disabili, lavoratori over 55), e altri con minori opportunità occupazionali e redditi bassi.

L'Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di € 1.923.835,17, a valere sulle risorse del PNRR. Le attività formative devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 per consentire il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi previsti, tramite i soggetti realizzatori, ovvero gli Organismi di Formazione accreditati alla formazione della Regione Molise sono i soggetti ammissibili per la realizzazione degli interventi.

“La dotazione finanziaria di quasi 2 milioni di euro è un segnale forte dell'investimento che la Regione, in sinergia con i fondi europei, intende attuare per il futuro occupazionale del Molise, l'Avviso GOL si configura come un volano per la crescita professionale e personale di numerosi individui. La sua attuazione efficace sarà fondamentale per sostenere la competitività del territorio molisano, favorendo l'occupabilità e contribuendo a una maggiore stabilità economica e sociale, mentre la sinergia tra formazione di qualità e partecipazione attiva sarà la chiave per il successo di questo ambizioso programma.”

Roberto Di Baggio Presidente III Commissione Consiliare Consigliere Regionale con delega all’Istruzione e Formazione Professionale