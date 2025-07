Imprese molisane allâ€™Expo Osaka: primo seminario sul mercato giapponese

Nell’ambito dell’Expo 2025 di Osaka, si è svolto oggi un importante seminario dedicato alle imprese italiane presso l’Area B2B del Padiglione Italia, uno spazio strategico pensato per favorire l’incontro tra aziende italiane e realtà economiche giapponesi. L’Area B2B è un luogo di connessione e crescita, progettato per accogliere un ciclo di incontri mirati alla conoscenza del mercato giapponese. Durante la giornata, le imprese partecipanti hanno potuto approfondire le dinamiche economiche, culturali e commerciali del Giappone, con l’obiettivo di aprire nuove rotte di collaborazione e sviluppo. Tra i momenti salienti, la presenza di esperti del settore, consulenti locali e testimonianze di imprese italiane già attive nel Paese, che hanno condiviso esperienze e strumenti operativi per affrontare con successo l’ingresso nel mercato giapponese.

A margine dell’evento, l’Assessore regionale alle attività produttive, allo Sviluppo Economico e all’internazionalizzazione delle imprese Andra Di Lucente, ha dichiarato: «Questa è un’opportunità unica che solo un evento come l’Expo può offrire. Partecipare a questi incontri significa non solo formarsi, ma anche costruire relazioni concrete con interlocutori locali. Quello di oggi è stato un primo incontro propedeutico ai lavori di domani – ha precisato - ci saranno approfondimenti per poter avviare o migliorare il processo di internazionalizzazione aziendale.

L’iniziativa ha riscosso molto interesse e apprezzamento da parte degli imprenditori. Le nostre aziende porteranno a casa una preziosa formazione, nuovi contatti e possibilità di crescita internazionale. Siamo orgogliosi di accompagnarle in questo percorso di apertura e innovazione».