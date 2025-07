Rotary Club Isernia: Stefano Testa nuovo presidente nel segno dell’entusiasmo, della continuità e dei progetti per la comunità

Passaggio del Martelletto per il Rotary Club di Isernia: entusiasmo, continuità e nuovi progetti per la comunità Isernia, 7 luglio 2025 — Si è svolta ieri la cerimonia del tradizionale Passaggio del Martelletto del Rotary Club di Isernia, un momento simbolico che segna il passaggio di consegne tra il Presidente uscente e quello entrante, ma anche un’occasione di riflessione sul valore del servizio alla comunità e dell’impegno rotariano sul territorio.

Nel corso dell’evento, Luisa Iannelli, Presidente uscente, ha ripercorso le principali attività e i progetti realizzati durante l’anno rotariano appena concluso, evidenziando l’impegno costante del Club a favore del territorio e delle fasce più fragili della comunità. Il nuovo Presidente, Stefano Testa, ha illustrato le linee guida e gli obiettivi del nuovo anno, puntando su progetti di servizio, iniziative culturali e azioni di sostegno ai giovani, in linea con il tema rotariano dell’anno “Unite for Good”, che invita a generare bene comune, rafforzando la cooperazione tra individui, club e comunità.

La cerimonia ha visto anche il passaggio del martelletto del Rotaract e dell’Interact, i club giovanili del Rotary che rappresentano la continuità generazionale dell’impegno civico. Alla guida del Rotaract è stata confermata Lucia Francesca Di Luozzo, mentre alla presidenza dell’Interact è subentrata Clarissa Lerza, raccogliendo il testimone da Giorgia D’Orazio. Particolarmente significativa è stata la grande partecipazione di giovani e giovanissimi, segno di un territorio vivo, attento e proiettato verso il futuro grazie all’entusiasmo di nuove generazioni pronte a mettersi al servizio della comunità.

Uno dei momenti più emozionanti della cerimonia è stato il conferimento di un riconoscimento speciale al socio Bruno Di Nezza per i suoi 50 anni di appartenenza al Rotary. Un traguardo che testimonia come l’impegno e la passione possano attraversare intere generazioni, diventando esempio di continuità, dedizione e amicizia rotariana.

Alla serata hanno preso parte le Autorità rotariane e numerosi esponenti di altre realtà associative locali, a testimonianza del forte legame di collaborazione e rete che caratterizza il Rotary Club di Isernia, da sempre punto di riferimento per iniziative solidali, culturali e di crescita collettiva, in piena sintonia con il motto “Unite for Good”. "Siamo pronti a raccogliere il testimone con entusiasmo e responsabilità," ha dichiarato il Presidente Stefano Testa. "Lavoreremo insieme, uniti, per realizzare progetti che possano lasciare un segno concreto e positivo nella nostra comunità, coinvolgendo sempre di più i giovani e aprendo nuove strade di dialogo e collaborazione."