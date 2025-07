Campomarino, aggiornamenti sulla protezione del nido di tartaruga Caretta caretta

Come già riportato nei giorni scorsi, una tartaruga marina Caretta caretta ha scelto la spiaggia di Campomarino per deporre le proprie uova, un evento raro e di grande importanza per la biodiversità del nostro territorio.

I volontari delle Guardie Ambientali d’Italia ODV – Sezione di Termoli, insieme al personale del Centro Studi Cetacei di Pescara, sono intervenuti più volte per mettere in sicurezza il nido. Paolo e Franco, due soci delle Guardie Ambientali, hanno effettuato il primo intervento nella tarda serata dell’8 luglio, mentre il 9 luglio, in seguito al peggioramento delle condizioni meteo, è stato necessario rafforzare la barriera di protezione intorno al nido con ulteriori sacchi di sabbia, per evitare il rischio di allagamento e ristagno d’acqua.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai due piccoli volontari che hanno dato una mano a riempire i sacchi di sabbia, dimostrando come la tutela dell’ambiente sia un impegno condiviso da tutta la comunità. Si tratta del terzo caso documentato di nidificazione in Molise negli ultimi anni e del secondo nella zona di Campomarino, segno che questa specie sta progressivamente tornando a frequentare le nostre coste. Il Centro Studi Cetacei ricorda l’importanza di rispettare l’area e di evitare qualsiasi disturbo per garantire il buon esito della schiusa, prevista tra circa sessanta giorni.

Una dimostrazione concreta che, con il contributo di tutti, anche le specie più fragili possono trovare nuovamente spazio lungo le nostre coste.