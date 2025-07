Protocollo per la Trignina: le Camere di Commercio uniscono le forze per la riqualificazione della SS650

La Camera di Commercio del Molise ha sottoscritto, insieme agli enti camerali di Caserta, Chieti Pescara, Gran Sasso d’Italia e Frosinone-Latina, un protocollo d’intesa per promuovere la riqualificazione della Strada Statale 650 “Fondo Valle Trigno”, meglio nota come Trignina. L’accordo, siglato a Roma nella sede nazionale di Unioncamere, è sostenuto dal supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti, la società del sistema camerale specializzata in infrastrutture, mobilità e logistica.

Il protocollo punta a sviluppare un corridoio di mobilità trasversale tra Adriatico e Tirreno, in grado di connettere le autostrade A14 (Montenero di Bisaccia - Vasto Sud) e A1 (Caianello), a servizio delle imprese, dei cittadini e dei territori di Abruzzo, Molise, Campania e Lazio. La Trignina, che attraversa longitudinalmente il Molise, è stata individuata come l’arteria strategica sulla quale concentrare l’attenzione istituzionale e politica, alla luce del crescente volume di traffico e della sua centralità per l’intero sistema produttivo locale. L’obiettivo del protocollo è promuovere ogni utile iniziativa di sensibilizzazione nei confronti di amministrazioni e istituzioni, attraverso l’elaborazione di dati, studi e analisi in grado di dimostrare il valore dell’opera.

Già una recente indagine promossa da Uniontrasporti ha evidenziato come la riqualificazione della SS650 rappresenti una delle priorità infrastrutturali per le imprese molisane e abruzzesi, che da tempo chiedono un miglioramento della viabilità est-ovest. In particolare, il tracciato appare sottodimensionato rispetto alle esigenze attuali, penalizzando l’accessibilità delle aree interne e rallentando lo sviluppo dei distretti produttivi e turistici della regione. E tuttavia, per rendere realmente efficace tale indispensabile intervento, occorrerà adeguare anche la tratta stradale tra Isernia e Caianello, in un contesto che vede quasi tutte le province coinvolte nell’accordo mostrare indici di performance delle loro infrastrutture stradali ben al di sotto della media nazionale.