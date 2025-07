"Donare per Vivere": la Polizia di Stato in prima linea a Campobasso per la raccolta di sangue

Presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso, l'Associazione DonatoriNati Polizia di Stato ha promosso, sin dall'inizio del mese, diverse giornate dedicate alla donazione del sangue. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività organizzate dalla sezione molisana dell'associazione, con l'obiettivo di fronteggiare la carenza di sangue che si registra in modo particolare durante il periodo estivo.

"Chi dona sangue, dona vita" è lo slogan che racchiude lo spirito di solidarietà e amore che anima DonatoriNati e la Polizia di Stato. Un gesto semplice, ma di straordinario valore civile e morale, che esprime vicinanza concreta a chi sta affrontando momenti di difficoltà e preoccupazione legati alla propria salute. L'evento rappresenta un'ulteriore dimostrazione di altruismo e senso civico da parte degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, sempre pronti a rispondere alle necessità della collettività. Un esempio concreto di impegno e attenzione al prossimo, volto a promuovere una cultura della donazione consapevole e continuativa.

Protagonisti di questa iniziativa sono stati i frequentatori del 19° Corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato, attualmente in atto presso l'Istituto di Istruzione di Campobasso. L'iniziativa è stata realizzata dalla Sezione DonatoriNati Polizia di Stato di Campobasso (Molise), in collaborazione con l'Associazione FIDAS di Campobasso, con il supporto del personale sanitario dell'Associazione AVIS di Campobasso. Tutti hanno contribuito in maniera significativa al successo dell'iniziativa, promossa con il sostegno dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato. Un plauso particolare va al Questore di Campobasso dr. Cristiano TATARELLI, da tempo impegnato con grande energia a promuovere questo progetto che unisce istituzioni, volontari e cittadini, e al Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Dante PANATTA, Direttore dell'Istituto di Istruzione, la cui sensibilità e collaborazione hanno reso possibile il raggiungimento di un importante risultato: la raccolta di ben 58 sacche di sangue. Donare sangue significa anche prendersi cura di sé.

Questo gesto, infatti, stimola a mantenere uno stile di vita sano, con benefici che ricadono non solo su chi riceve, ma anche su chi dona. Un'azione semplice, ma che vale doppio: salva vite e migliora la propria salute. Una scelta che merita di essere promossa, condivisa e sostenuta.