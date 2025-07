Trivento ottiene oltre un milione di euro per la riqualificazione del palazzetto dello sport

Il Comune di Trivento è ufficialmente tra i beneficiari del finanziamento previsto dal bando “Sport e Periferie 2025”. Con decreto datato 15 luglio 2025, il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi alla linea A del programma, dedicata alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti attraverso interventi di messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento energetico.

Trivento è l’unico Comune molisano incluso tra i 58 enti selezionati a livello nazionale e si è aggiudicato un finanziamento pari a 1.125.000 euro. Il progetto presentato riguarda in particolare il palazzetto dello sport di via Acquasantianni e prevede una serie di interventi strutturali e funzionali di grande rilievo: la chiusura perimetrale completa dell’edificio, l’adeguamento per l’accessibilità alle persone con disabilità, l’efficientamento energetico e il potenziamento delle strutture per ampliare le attività sportive praticabili

A esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto è il sindaco Luigi Pavone, che ha voluto ringraziare «i colleghi della giunta e dell’amministrazione comunale, l’ufficio tecnico per l’impegno e la professionalità dimostrati, e tutte le associazioni sportive del territorio che hanno contribuito alla progettazione». Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pegasus, all’APD AnimaFit & LisaDance, all’APD Trivento e all’ASD Galassia Pegasus Sport & Benessere, attive da anni nel promuovere lo sport come strumento di inclusione e benessere.

«Ringrazio inoltre i Comuni di Salcito e Sant’Angelo Limosano, che hanno aderito al progetto in qualità di partner», ha aggiunto Pavone. «Un grande lavoro di squadra – ha sottolineato il primo cittadino – per la realizzazione di un intervento tanto atteso e quanto mai necessario, che darà finalmente al nostro territorio una struttura sportiva degna di questo nome.»

Una risposta concreta a un’esigenza reale del territorio, che ora potrà contare su uno spazio finalmente all’altezza delle sue aspirazioni: un passo importante non solo per il miglioramento delle infrastrutture, ma anche per il rilancio dello sport e della socialità nelle aree interne del Molise, troppo spesso penalizzate dalla carenza di servizi e luoghi adeguati.