Molise, svolta meteo in 24 ore: dal caldo intenso ai temporali del 17 luglio

Dal bollino giallo per le ondate di calore alla criticità gialla per temporali in meno di 24 ore. Il meteo in Molise continuerà a riservare sorprese nei prossimi giorni.

Secondo le previsioni della Protezione civile regionale, nella giornata di giovedì 17 luglio è atteso l'arrivo del maltempo su gran parte del territorio con possibilità di temporali.

Le temperature saranno in calo nei valori massimi, mentre i venti soffieranno da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Atteso anche mare mosso lungo le coste molisane