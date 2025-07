Incontro in Prefettura tra il Prefetto di Isernia e il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza

In data odierna, il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha ricevuto, presso la sede del Palazzo di Governo, il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonello Massimiliano Bolognese. L’incontro, svoltosi in un clima cordiale di reciproca stima, ha rappresentato l’occasione per un primo utile scambio di conoscenze, teso a delineare il contesto macroeconomico – in particolare – della provincia di Isernia ed a rinnovare la reciproca collaborazione fra gli enti, a tutela della legalità economica e finanziaria del territorio.

Il Prefetto di Isernia ha espresso al nuovo Comandante provinciale i migliori auguri per il suo incarico, auspicando una cooperazione costante tra la Prefettura e le Fiamme Gialle, in sempre più stretta sinergia interistituzionale, al fine di contribuire all’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ai danni della corretta destinazione delle risorse pubbliche, soprattutto in riferimento all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Isernia, 16 luglio 2025