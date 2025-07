Parlamento Europeo, più diritti per le persone disabili. Patriciello: “Un enorme passo avanti”

BRUXELLES, 16 LUGLIO 2025 – “In tutta Europa le persone con disabilità incontrano ancora troppi ostacoli in materia di servizi sanitari, istruzione superiore e sviluppo delle competenze. E troppi sono ancora gli ostacoli che non consentono loro un tenore di vita adeguato. La misura è colma: credo sia arrivato il momento di cambiare le cose senza perdere ulteriore tempo e il voto di oggi va in questa direzione”.

Così si è espresso Aldo Patriciello, parlamentare europeo e membro del Gruppo “Patrioti per l’Europa”, al termine della votazione con cui la Commissione Salute del Parlamento europeo ha adottato la proposta per migliorare la condizione delle persone con disabilità. La strategia europea sul tema, di cui Patriciello è relatore ombra, avrà il suo culmine presumibilmente ad ottobre, quando il rapporto approderà all’Eurocamera per l’approvazione definitiva.

“Il voto di stamattina – ha detto l’europarlamentare molisano – è un grande passo in avanti: una proposta che affronta finalmente in maniera ambiziosa le carenze esistenti in settori strategici, quali l'occupazione, l'istruzione, la non discriminazione e appunto l’accesso alle cure sanitarie. Io credo che un problema così delicato vada affrontato con serietà e soprattutto con senso pratico. Ecco perché ci siamo concentrati in particolare su coloro che vivono in contesti geografici più periferici e hanno grandi difficoltà nell’accesso all’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno come, ad esempio, i tantissimi paesini del nostro Mezzogiorno.

E ancora: abbiamo chiesto – ha concluso Patriciello - più aiuti per chi non ha un supporto familiare adeguato o non lo avrà nel lungo termine. Non è accettabile che chi soffre di una condizione simile debba fronteggiare le difficoltà quotidiane da solo”.