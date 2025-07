Incendi a Montecilfone e Toro, in nottata a S.Giuliano Sannio. Diverse squadre vigili al lavoro, 25 rotoballe a fuoco

Fiamme anche a Toro, nell'hinterland di Campobasso.

In nottata, invece, gran lavoro a San Giuliano del Sannio, per un incendio di 25 rotoballe. Il fuoco è divampato poco prima delle 20 di ieri per proseguire fino alle 2 di oggi.

L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme al vicino bosco e alla stalla di ricovero di cavalli. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di Carabinieri di Castropignano.