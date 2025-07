Molise, incarichi a medici internisti e specializzandi: domande entro il 31 luglio. Alloggio pagato dal Comune

Campobasso, 17 luglio 2025 – Nuova opportunità per i medici in cerca di incarico: l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di incarichi libero-professionali destinati a figure professionali specializzate o in formazione nella disciplina di Medicina Interna. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/M/memdoc_creapdf_1849874138384512283184017143894522.pdf

La grande novità? Il Comune coprirà anche le spese per l’alloggio, offrendo ai medici selezionati un concreto supporto logistico per favorirne l’inserimento nel tessuto sanitario e sociale locale.

L’avviso, approvato con Deliberazione n. 931 dell’11 luglio 2025 a firma del Direttore Generale dr. Giovanni Di Santo, è rivolto a:

Medici laureati in Medicina Interna, anche non ancora specializzati;

Medici specialisti nella disciplina;

Medici in quiescenza con specializzazione in Medicina Interna;

Specializzandi iscritti al 4° e 5° anno;

Specializzandi dal 2° al 5° anno, per incarichi fino a 8 ore settimanali.

L’iniziativa mira a contrastare la carenza di personale medico, soprattutto nelle aree interne, e rappresenta un incentivo concreto per attrarre giovani professionisti anche da fuori regione.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2025. L’avviso completo e le modalità di partecipazione saranno disponibili sul sito dell’A.S.Re.M.

Per i medici interessati, si tratta di un’occasione concreta per lavorare sul territorio e ricevere un supporto abitativo gratuito, grazie all’intervento diretto del Comune. Un segnale forte di collaborazione tra istituzioni per rafforzare il sistema sanitario molisano.