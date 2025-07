ISERNIA. Videosorveglianza: approvati i progetti in Prefettura per 19 comuni della provincia di Isernia

ISERNIA. Nel corso di due riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi rispettivamente il 10 e il 14 luglio, presieduto dal Prefetto di Isernia Giuseppe Montella, alle quali hanno partecipato i vertici provicinali delle Forze dell’Ordine e i Sindaci di 19 Comuni della provincia, sono stati approvati i progetti per la videosorveglianza.

A seguito dell’approvazione dei progetti, i predetti Comuni – se utilmente collocati in graduatoria a livello nazionale – potranno concorrere agli appositi finanziamenti erogati dal Ministero dell’Interno sia per potenziare gli impianti di videosorveglianza già esistenti, sia per realizzarli ex novo, implementando così il controllo dei centri urbani al fine di contrastrare fenomeni legati alla mala movida, specialmente nei luoghi di aggregazione, e alla commissione di reati predatori.

I comuni interessati sono: Bagnoli del Trigno, Carpinone, Carovilli, Castel del Giudice, Chiauci, Civitanova del Sannio, Filignano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Montaquila, Pietrabbondante, Vastogirardi, Sessano del Molise, Pesche, Pescopennataro, Pozzili, Pettoranello del Molise, Rionero Sannitico e Rocchetta a Volturno.