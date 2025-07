Campobasso FC inizia il ritiro a Capracotta: al via la preparazione per la nuova stagione

Capracotta (IS), 17 luglio 2025 – Il Campobasso FC ha ufficialmente fatto il suo arrivo a Capracotta, dove prenderà il via il ritiro precampionato in vista della nuova stagione calcistica. Da domani, venerdì 18 luglio, i rossoblù scenderanno in campo per le prime sedute di allenamento presso lo stadio “Erasmo Iacovone”, recentemente riqualificato e pronto ad accogliere la squadra fino al primo agosto.

Il ritiro rappresenta il primo passo fondamentale nella preparazione atletica della squadra, attesa da un campionato impegnativo. Il lavoro in altura servirà a ritrovare la condizione fisica ottimale e consolidare l’intesa del gruppo, con l’obiettivo di arrivare pronti e compatti all’esordio stagionale.

Il tecnico e lo staff punteranno molto su intensità, ritmo e continuità, elementi chiave per affrontare con ambizione e determinazione la nuova annata calcistica. Grande attenzione sarà rivolta anche all’inserimento dei nuovi arrivati e alla crescita dei giovani, chiamati a mettersi in mostra fin da subito.

Capracotta, con la sua altitudine e la tranquillità dell’ambiente, offrirà le condizioni ideali per lavorare al meglio, lontano dalle pressioni e con la massima concentrazione sugli obiettivi da raggiungere.