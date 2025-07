Premio Giuditta di Molise 2025: La Camera di Commercio celebra l’impresa femminile

La Camera di Commercio del Molise e il suo Comitato per l’Imprenditoria Femminile lanciano ufficialmente l’edizione 2025 del Premio “Giuditta di Molise”, il riconoscimento destinato alle imprese femminili che si siano particolarmente distinte per capacità innovativa, radicamento nel territorio e visione imprenditoriale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare visibilità e riconoscimento al lavoro delle donne che fanno impresa in Molise, premiando non solo i risultati economici, ma anche la capacità di generare impatto sociale, sostenibilità, inclusione e competitività. Il nome scelto per il premio rende omaggio a Giuditta di Roccamandolfi, figura femminile storica realmente vissuta nel XIII secolo. Moglie del conte Tommaso da Celano, Giuditta guidò la difesa della rocca di Roccamandolfi durante un assedio imperiale, dimostrando abilità politica, diplomatica e strategica.

La sua storia, poco conosciuta ma altamente rappresentativa, è stata recuperata per valorizzare il contributo femminile nella storia molisana e restituire attualità al coraggio e alla visione di una donna del Medioevo. Il premio si articola in tre sezioni:

• Impresa femminile in attività da almeno tre anni;

• Giovane impresa femminile, operativa da meno di tre anni;

• Start up innovativa femminile, iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese da non più di cinque anni.

Le tre imprese vincitrici riceveranno un oggetto simbolico dell’artigianato artistico locale in occasione di una cerimonia pubblica organizzata dalla Camera di Commercio. A esse verrà assicurata visibilità sui canali ufficiali dell’Ente, delle associazioni di categoria e del sistema camerale nazionale, oltre alla possibilità di essere coinvolte in successive iniziative promozionali.