Agnone ospita "Guerra e Pace": una conferenza su La Pira e la "non inevitabile guerra"

Agnone (IS) – La Città di Agnone si prepara a un importante momento di riflessione su temi di grande attualità, con la conferenza "Guerra e Pace - La Pira e la non inevitabile guerra". L'evento, promosso dal Progetto Culturale Diocesi di Trivento in collaborazione con il Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale", si terrà sabato 19 luglio 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco.

La conferenza si propone di approfondire il pensiero di Giorgio La Pira, figura storica e politica, in merito alla possibilità di scongiurare i conflitti e costruire la pace.

I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali di:

Ida Cimmino, Presidente del Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale"

S.E. Rev.ma Mons. Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Trivento

Daniele Saia, Sindaco del Comune di Agnone

La relazione principale sarà affidata al Prof. Marco Giovannoni, Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana "Santa Caterina da Siena". A moderare l'incontro sarà Settimio Luciano, Responsabile del Progetto Culturale Diocesi di Trivento.

L'iniziativa rappresenta un'occasione preziosa per la comunità di Agnone e del territorio molisano per confrontarsi su questioni fondamentali come il conflitto, la pace e il ruolo della politica e della spiritualità nella costruzione di un futuro più sereno.