Trasporto pubblico, sciopero 19 Luglio degli autisti SATI a Campobasso. Sindacati: “Accordi ignorati e obblighi illegittimi”.

Il 19 luglio 2025, trasporto urbano fermo a Campobasso dalle 8:30 alle 12:30

Le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FAISA-CISAL e UGL hanno proclamato 4 ore di sciopero del trasporto pubblico urbano a Campobasso per denunciare con forza due gravi violazioni da parte della società SATI S.p.A.: - L’imposizione unilaterale e illegittima del rifornimento dei mezzi agli autisti del trasporto urbano, - Il mancato rispetto degli accordi aziendali precedentemente sottoscritti con SEAC, tuttora validi secondo il contratto di servizio.

Queste forzature, attuate senza alcun confronto sindacale, rappresentano una rottura delle regole e un attacco diretto alla dignità e ai diritti dei lavoratori. A rafforzare il clima di tensione e confermare l’atteggiamento arrogante e autoritario dell’azienda, si aggiungono recenti episodi di natura intimidatoria, come: - Sanzioni disciplinari a carico di autisti che hanno rispettato la legge, rifiutandosi di effettuare fermate non conformi al Codice della Strada;

- Provvedimenti contro chi si è giustamente rifiutato di pulire gli autobus, una mansione non prevista per il personale di guida. Pur non essendo al centro dello sciopero, questi fatti evidenziano una gestione che viola sistematicamente i principi di correttezza, sicurezza e legalità. Non accetteremo imposizioni illegittime né la cancellazione di accordi conquistati con anni di lotte e confronto. Chiediamo al Comune di Campobasso, in qualità di ente appaltante, di intervenire con urgenza per far rispettare il contratto di servizio e per ristabilire condizioni di lavoro dignitose e regole condivise. La legalità non è negoziabile.

Il rispetto non si chiede, si pretende. Grazie per l’attenzione e massima solidarietà a chi lotta per un servizio pubblico giusto e trasparente.

FAISA-CISAL Emilio Santangelo

FILT-CGIL Aurelio Di Eugenio

UGL Autoferro Nicolino Libertone