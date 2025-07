A.S.Re.M. recluta nuovi medici per l'Ospedale di Agnone: incarichi a specializzandi e pensionati

Agnone, 19 luglio 2025 – L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) ha approvato l’assegnazione di quattro incarichi libero-professionali a medici specializzandi e medici in pensione, per far fronte alla grave carenza di personale nel reparto di Medicina Interna dell’Ospedale “S. Caracciolo” di Agnone.

La decisione è stata formalizzata con la Deliberazione n. 963 del 18 luglio 2025, firmata dal Direttore Generale Dr. Giovanni Di Santo. Il provvedimento segue l’avviso pubblico pubblicato il 2 luglio, volto ad evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio.

I medici selezionati

Sulla base della valutazione dei titoli presentati, sono risultati idonei:

Per la categoria dei medici specializzandi:

Daniela Carmen Bartolomeo (Punteggio: 4.79)

Per la categoria dei medici in quiescenza (pensionati):

Giuseppe De Bartolomeo (Punteggio: 55.13)

Liberato Di Lullo (Punteggio: 42.30)

Italo Marinelli (Punteggio: 38.17)

Durata e compenso degli incarichi

I contratti avranno validità fino al 20 dicembre 2025, a partire dalla sottoscrizione.

Il compenso orario lordo sarà di:

€80,00 per i medici in pensione

€40,00 per i medici specializzandi

Le cifre sono onnicomprensive (incluse imposte, contributi e spese di trasferta).

Una misura urgente e necessaria

Il provvedimento si inserisce tra le azioni straordinarie messe in campo dall’A.S.Re.M. per mantenere attivi i servizi essenziali sul territorio, in particolare nelle aree più svantaggiate come l’alto Molise. L’iniziativa mira a garantire la continuità assistenziale e a evitare gravi disagi alla popolazione locale.

Il Direttore Generale ha dichiarato il provvedimento immediatamente esecutivo, sottolineando l’urgenza e la rilevanza della misura per la tutela del diritto alla salute.