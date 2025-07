Inaugurato a Pescolanciano il campo sportivo in ricordo di Danilo Sabatino, giovane scomparso promotore dei valori sportivi

Giornata di grande emozione e partecipazione a Pescolanciano, dove si è tenuta l’inaugurazione del rinnovato campo sportivo comunale, ora intitolato a Danilo Sabatino, giovane del posto prematuramente scomparso, ricordato da tutta la comunità per la sua autentica passione per lo sport e per l’impegno profuso nel trasmettere i valori sani del calcio alle nuove generazioni.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali. Tra questi, il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, che ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza della Regione al territorio e l’importanza di investire in strutture che promuovano coesione sociale e sviluppo locale. Presente anche il presidente della provincia di Isernia Daniele Saia.

Il nuovo impianto sportivo, finanziato con fondi regionali, è stato definito da tutti non solo un luogo dedicato alla pratica calcistica, ma anche uno spazio di comunità, aggregazione ed educazione, destinato soprattutto ai più giovani. L’evento è stato organizzato con cura dal Sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, con il supporto dell’intera Amministrazione comunale.

Il Vicepresidente della Regione Molise e Assessore allo Sviluppo Economico, Andrea Di Lucente, ha sottolineato il valore strategico dello sport per il rilancio delle aree interne: «Lo sport non è solo competizione, ma è legame, salute, educazione. Infrastrutture come questa restituiscono centralità a territori spesso trascurati. La Regione Molise continuerà a sostenere lo sport, sia agonistico che di base, attraverso bandi dedicati agli eventi e all’impiantistica».

Di Lucente ha voluto ringraziare in particolare il Sindaco Manolo Sacco, il Vicesindaco Antonio Padula, l’Assessore Gianfranco Caldararo, l’ASD Pescolanciano e il Circolo Sociale “New Generation”, per l’impegno organizzativo e la perfetta riuscita della manifestazione, che ha rappresentato un forte momento di unità e memoria collettiva.

#AndreaDiLucente #FrancescoRoberti #Pescolanciano #FondiRegionali #Sport #Molise