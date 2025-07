Incendio al confine tra Campania e Molise: minaccia per Ceppagna dopo nuovo focolaio

Nel tardo pomeriggio di oggi è stato segnalato un incendio boschivo in atto sul versante montano di San Pietro Infine, in provincia di Caserta. Una squadra dei Vigili del Fuoco è attualmente impegnata nelle operazioni di monitoraggio dell'area, riferendo che le fiamme hanno già raggiunto la sommità della montagna.

In base alle valutazioni in corso e alle condizioni ambientali, non si esclude che l'incendio possa propagarsi nelle prossime ore verso il territorio molisano, interessando in particolare la zona di Ceppagna, frazione del comune di Venafro (IS). Ceppagna gia interessata oggi da un altro incendio poi per fortuna riuscito a bloccare dai Vigili del Fuoco e dalle Squadre di protezione Civile coordinate dalla SOUP della Regione Molise. Le operazioni di controllo del nuovo incendio proseguiranno anche durante la notte.

Nella mattinata di domani, se necessario, sarà attivato un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco per valutare l'eventuale impiego di mezzi aerei, data la natura particolarmente impervia dell'area coinvolta.