Dott. Enrico De Simone, laureato con lode in Comunicazione Pubblica e d’Impresa

A soli 25 anni, Enrico De Simone – già giornalista per Telemolise e addetto stampa presso la Provincia di Isernia – ha conseguito la Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d’Impresa presso l’Università degli Studi di Milano, con il massimo dei voti: 110 su 110.

La sua tesi, redatta interamente in inglese e dal titolo “Trust in traditional media: the impact of disinformation on social media. The case of Italy”, ha analizzato il rapporto tra fiducia nei media tradizionali e l’impatto della disinformazione diffusa attraverso i social media, con un focus specifico sul contesto italiano.

A guidarlo in questo percorso accademico il Prof. Sergio Splendore, relatore della tesi, e il Prof. Christopher Anderson, in qualità di correlatore.

Un importante traguardo che corona un percorso di studio e impegno nel settore dell’informazione, e che apre nuove prospettive professionali per un giovane già attivo nel mondo del giornalismo e della comunicazione istituzionale.

Congratulazioni Enrico!