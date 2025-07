Mutualismo in Molise: le iniziative di Carovilli e Capracotta al centro del Festival nazionale

Il Festival del Mutualismo 2025 approda in Molise con due tappe centrali che vedranno protagoniste Carovilli e Capracotta, confermando l’impegno del territorio nella valorizzazione delle pratiche solidali e della cooperazione sociale. Dal 24 al 27 luglio, la storica Società Operaia Molisana di Carovilli ospiterà una serie di eventi dedicati al tema del mutualismo, aprendo uno spazio di confronto sulle radici e le prospettive di un modello sociale fondato sull’aiuto reciproco.

A Capracotta, invece, sarà la cultura ad avere un ruolo centrale. Dal 25 luglio e per tutto il mese di agosto, le due società di mutuo soccorso del paese accoglieranno la mostra “Ci prenderemo cura di noi – Storie di mutuo soccorso al femminile”, curata dalla Fondazione per la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pinerolo. L’inaugurazione è prevista per venerdì 25 luglio alle ore 11:30 presso il Comune di Capracotta.

«Fin dalle origini le società di mutuo soccorso hanno rappresentato un movimento di idee e di fatti che hanno messo al centro della propria azione l'obiettivo di organizzare comunità solidali che permettessero ai singoli individui di vivere meglio e nel rispetto della dignità umana», ha dichiarato Pierino Di Tella, assessore del Comune di Capracotta, sottolineando il valore dell’iniziativa come momento di memoria e attualità.

Le due iniziative si inseriscono nel più ampio programma del Festival, contribuendo a riscoprire e rilanciare il ruolo delle società di mutuo soccorso nel contesto contemporaneo, con uno sguardo particolare al protagonismo femminile e alla rigenerazione delle comunità locali.